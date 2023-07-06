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Beylikdüzü'nde olaylı yıkım! Ekiplere silah çekip, pitbulu üzerlerine saldılar

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde yıkım sırasında olay yaşandı. İBB'ye bağlı ekiplere saldıran grup, silah ve bıçak çekip havaya ateş açtı.

06.07.2023 - 14:38 |
Beylikdüzü'nde olaylı yıkım! Ekiplere silah çekip, pitbulu üzerlerine saldılar

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde yıkım sırasında olaylar çıktı. İBB'ye bağlı ekiplere saldıran grup, silah ve bıçak çekip havaya ateş açtı. Olayların ardından yıkımın gerçekleştirildiği öğrenildi.

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SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

İBB'den kaçak olduğu belirtilen yapıyla ilgili süreç şu şekilde belirtildi: İstanbul Valiliği 2020 yılında aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanın İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne 2 yıl süre ile ön tahsis işlemini gerçekleştirdi. İBB yönetimi 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği spor tesisinin kendi yetki alanında olması nedeniyle yargı sürecini başlattı. İstanbul bölge İdare Mahkemesi tarafından 2021'de ön tahsis işleminin iptaline karar verildi. İstanbul Valiliği kararı istinafa taşıdı. Mahkeme talebi reddetti ve kararın 24 Ekim 2022'de valiliğe tebliğ edilmesiyle yargı kararı kesinleşti.

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