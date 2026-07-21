Beylikdüzü'nde korkutan yangın: İş yerinin üst katlarına sıçradı

Yangın, saat 18.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Davut Paşa Caddesi'nde çıktı. 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.