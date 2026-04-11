Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Virajı alamayan TIR yan yattı!
11.04.2026 - 16:43Güncellenme Tarihi:
İstanbul Beylikdüzü'nde öğle saatlerinde meydana gelen TIR kazası yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki TIR, dönüş sırasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. İşte detaylar...
Yürekleri ağza getiren kaza, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Liman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki TIR, dönüş esnasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.
Kazada, şoför Ertan Dalgın yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi yaralıyı sıkıştığı TIR kabininden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırılırken yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.