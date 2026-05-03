GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeylikdüzü'nde korkunç karşılaşma: Araç içerisinde ölü bulundu
HaberlerGündem Haberleri Beylikdüzü'nde korkunç karşılaşma: Araç içerisinde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde korkunç karşılaşma: Araç içerisinde ölü bulundu

03.05.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beylikdüzü'nde korkunç karşılaşma: Araç içerisinde ölü bulundu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 45 yaşındaki adam, park halindeki araçta ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

Beylikdüzünde korkunç karşılaşma: Araç içerisinde ölü bulundu

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmada başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Güncel Haberler

Kahramanmaraş’tan acı haber geldi! Okul saldırısında yaralanan Almina hayatını kaybetti
#Gündem

Kahramanmaraş’tan acı haber geldi! Okul saldırısında yaralanan Almina hayatını kaybetti

Okul inşaatında alev alev yanmaya başladı! Güngören'de İtfaiye'nin zorlu mücadelesi
#Gündem

Okul inşaatında alev alev yanmaya başladı! Güngören'de İtfaiye'nin zorlu mücadelesi

Kızkalesi'nde tatil başladı! Kumların üstünde haftasonu yoğunluğu
#Gündem

Kızkalesi'nde tatil başladı! Kumların üstünde haftasonu yoğunluğu