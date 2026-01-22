Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı: 2 tutuklama
Beylikdüzü’nde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis operasyonuyla 3 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beylikdüzü’nde 14 Ocak’ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan polis operasyonu sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SİLAHLI SALDIRI VE OPERASYON
Olay, Beylikdüzü’nde meydana geldi. İş yerine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açılması üzerine çevrede güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından, 17 Ocak’ta kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
YASAL İŞLEMLER VE SON DURUM
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.