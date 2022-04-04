Kaza, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Beykoz Ã‡ubuklu Caddesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Â Ahmet Hamit Kobal'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil, caddede ters ÅŸeritten gelen servis minibÃ¼sÃ¼ ile kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada arkadan gelen otomobil de minibÃ¼sle Ã§arpÄ±ÅŸan otomobile arkadan Ã§arptÄ±. Savrulan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ahmet Hamit Kobal bulunduÄŸu yerde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡evredekilerin ihbar vermesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ä°tfaiye ekipleri, Kobal'Ä± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden kurtararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle Ã‡ubuklu Caddesi bir sÃ¼re trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Kaza yapan araÃ§lar kaldÄ±rÄ±lÄ±p, temizlik yapÄ±ldÄ±ktan sonra cadde tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.Â