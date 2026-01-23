Beykoz’da halk otobüsü kazası: 7 yaralı

Beykoz Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İETT’ye bağlı iki özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. yönetimindeki 34 RVT 59 plakalı otobüs ile İ.E. idaresindeki 34 HO 3539 plakalı otobüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bazı yolcular ve sürücüler hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.