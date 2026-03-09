Beykoz'da abart egzoz cezası! Motosiklet trafikten men edildi

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ihbarlardan yola çıkarak, abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etti.Durdurulan araçta yapılan kontrollerde sürücünün birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi.Denetimlerde sürücünün tescilli aracı plakasız kullandığı, yaya yoluna park ettiği, dikiz aynasının eksik olduğu, apart egzoz kullandığı, kask takmadığı ve 'Dur' ihtarına uymadığı da tespit edildi.Motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgisi maddesi uyarınca toplam 67 bin 492 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.