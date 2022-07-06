Meydanda yÃ¼ksek ve alÃ§ak ÅŸekilde duran taÅŸlar iÃ§in TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Pelin PÄ±nar GiritlioÄŸlu, "Bu tip tasarÄ±mlarÄ±n tarihi dokuya uygun olmasÄ± da yetmiyor. Engellilerin kullanÄ±mÄ±na, yaÅŸlÄ±larÄ±n, sakatlarÄ±n, Ã¶zel durumu olanlarÄ±n, bebekli insanlarÄ±n da yÃ¼rÃ¼mesine, Ã§ocuklarÄ±n rahat yÃ¼rÃ¼mesine de fayda saÄŸlamasÄ± gerekiyor" dedi. Meydanda yapÄ±lan ve tÄ±raÅŸlama olduÄŸu belirtilen Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden ise aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Tarihi YarÄ±mada'nÄ±n en iÅŸlek yerlerinden biri olan BeyazÄ±t MeydanÄ±'nda yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanacaÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda meydana dÃ¶ÅŸenen taÅŸlara tekrar tÄ±raÅŸlama iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BEYAZIT MEYDANI TARÄ°HÄ° MÄ°RAS ANLAMI TAÅžIYORÂ

TÃ¼rk MÃ¼hendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Pelin PÄ±nar GiritlioÄŸlu meydanla ilgili, "BeyazÄ±t MeydanÄ± Fetih'ten sonra yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmakla birlikte bir tarihi miras anlamÄ± da taÅŸÄ±yor. Zaten meydansÄ±z bir ÅŸehir olan Ä°stanbul'da az bulunan meydanlardan biri. Bir kentsel bellek aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli olan bir meydan. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar epey Ã¶nce baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu kadar uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± sebepler vardÄ±. Koruma kurullarÄ±nÄ±n karar sÃ¼reÃ§lerine de tabiydi. Bu karar sÃ¼reÃ§leri Ã§ok uzun sÃ¼rdÃ¼" dedi.

ERGONOMÄ°K OLARAK GEREÄžÄ° YAPILMAMIÅžÂ

GiritlioÄŸlu, "YapÄ±lan bu kentsel tasarÄ±m projesi kapsamÄ±nda bir tarihi Ã§evre kaygÄ±sÄ± gÃ¼dÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmekle birlikte, ergonomik olarak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gereÄŸinin de tam olarak yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. BurasÄ± beton bir meydan olmadÄ±. Tarihi dokuyla uyumlu yer dÃ¶ÅŸemesi kaygÄ±sÄ± gÃ¼dÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± meydan olarak da birÃ§ok meydandan farklÄ± bir yer. Bu meydanÄ± oluÅŸturan camisiyle, Ã¼niversitesiyle, kÃ¼tÃ¼phanesiyle bir kÃ¼lliye yapÄ±larÄ± arasÄ±nda kalan, formunu onlarÄ±n verdiÄŸi bir meydandÄ±r. Bu tarihi kimlikle bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi gereken de bir tasarÄ±ma ihtiyaÃ§ olduÄŸunu biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n kaygÄ±lar gÃ¼dÃ¼lÃ¼rken insan Ã¶lÃ§eÄŸinin ve kullanÄ±m fonksiyon meselesinin bir kenara bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rdÃ¼k" ifadelerini kullandÄ±.

KAMU ZARARINA SEBEP OLUYORÂ

GiritlioÄŸlu, "KullanÄ±m boyutu olduÄŸu ne yazÄ±k ki dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmemiÅŸ, gerÃ§ekten insanlar dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Ben de bu meydanÄ±n kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan biriyim. Ã‡ok sÄ±k kazalara sebep olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz ve diliyoruz ki bir an Ã¶nce burada bu hatadan dÃ¶nÃ¼lÃ¼r. BÃ¼tÃ¼n bunlar bir yandan da kamu zararÄ±nÄ± da beraberinde getiriyor. Kamu kaynaklarÄ±nÄ±n hatalÄ± bir ÅŸekilde harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bize gÃ¶steriyor. DolayÄ±sÄ±yla o kurul kararlarÄ±nÄ±n, kurul sÃ¼reÃ§lerinin kentsel tasarÄ±m aÅŸamalarÄ±nÄ±n zamanÄ±nda Ã§ok doÄŸru ve hassas bir ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ±nda ve kararlarÄ±n bÃ¶yle verilmesinde bÃ¼yÃ¼k fayda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu tip tasarÄ±mlarÄ±n tarihi dokuya uygun olmasÄ± da yetmiyor. Engellilerin kullanÄ±mÄ±na, yaÅŸlÄ±larÄ±n, sakatlarÄ±n, Ã¶zel durumu olanlarÄ±n, bebekli insanlarÄ±n da yÃ¼rÃ¼mesine, Ã§ocuklarÄ±n rahat yÃ¼rÃ¼mesine de fayda saÄŸlamasÄ± gerekiyor. O kullanÄ±mÄ± saÄŸlayamÄ±yorsa iÅŸlevini yeterince yerine getirmemiÅŸ anlamÄ±na geliyor" diye konuÅŸtu.

"BEL AÄžRISI Ã‡EKEN Ä°NSANIN BURADA YÃœRÃœMESÄ° MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"Â

25 yÄ±ldÄ±r BeyazÄ±t'ta esnaf olan Mehmet Dursun, "3 senedir buradaki Ã§evre dÃ¼zenlemesi devam ediyor. Normalde 6 ay iÃ§erisinde bitirmeleri lazÄ±mdÄ±. Buraya dizdikleri taÅŸ deÄŸiÅŸik bir taÅŸ. Ä°nsanlar yÃ¼rÃ¼rken yoruluyor, tekerlekli sandalyeler, bebek arabalarÄ± gitmiyor. Bunu tam dÃ¼zeltmeleri lazÄ±m, yoksa hiÃ§bir iÅŸe yaramaz. KabarÄ±k olan yerleri biraz alÄ±yorlar" dedi.

Esnaf Kadir Korkut da, "TaÅŸlarÄ± yaptÄ±lar, dÃ¶ÅŸediler, ÅŸimdi tekrar tÄ±raÅŸlÄ±yorlar. AnladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla bu taÅŸlar biraz yÃ¼ksek oldu. Zaten eski taÅŸlarÄ±n yerine dÃ¶ÅŸenen taÅŸlarda bel aÄŸrÄ±sÄ± Ã§eken bir insanÄ±n yÃ¼rÃ¼mesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu taÅŸlarÄ±n Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼rken beliniz aÄŸrÄ±yabilir. Ã–zellikle belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki insanlarÄ±n burada yÃ¼rÃ¼mesi Ã§ok zor. Bu taÅŸlarÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n daha Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekirdi. Biz burada esnafÄ±z. SÃ¼rekli deÄŸiÅŸim, yeni bir tadilat bizi burada daha da zor duruma sokuyor. Turistlerin buraya gelmesi iÃ§in bu tadilatÄ±n bir an Ã¶nce bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ise yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.