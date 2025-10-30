Beyaz kabus başladı, yollar buz pistine döndü! TIR’lar Ilgar Geçidi’nde mahsur kaldı

Haberin Devamı

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nde buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı.

Bölgede gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece havanın soğumasıyla birlikte Ilgar Geçidi’nde yollar buz tuttu.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle bazı TIR’lar kayarak yolu kapatırken, karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.