Beyaz kabus başladı, yollar buz pistine döndü! TIR’lar Ilgar Geçidi’nde mahsur kaldı

30.10.2025 - 07:36

Kaynak: İHA

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ilgar Geçidi’nde çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı, karayolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nde buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı.

Bölgede gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece havanın soğumasıyla birlikte Ilgar Geçidi’nde yollar buz tuttu.

