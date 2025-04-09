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Beşiktaş'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

09.04.2025 - 17:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada yangın çıktı. Klimadan çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle AVM’de panik yaşandı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Levazım’da bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Yangının çıkış nedeninin AVM'de bulunan mağazadaki klimadan kaynaklandığı öğrenildi. Yangın nedeniyle mağazanın içini duman kaplarken, çalışanlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle mağazada ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. AVM’de kısa süreli panik yaşanırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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