Beşiktaş'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 16.30 sıralarında Levazım’da bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Yangının çıkış nedeninin AVM'de bulunan mağazadaki klimadan kaynaklandığı öğrenildi. Yangın nedeniyle mağazanın içini duman kaplarken, çalışanlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle mağazada ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. AVM’de kısa süreli panik yaşanırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)