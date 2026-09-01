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Beşiktaş'ta bir anda alev aldı: Seyir halinde alev topuna döndü

01.09.2026 - 10:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beşiktaş'ta bir anda alev aldı: Seyir halinde alev topuna döndü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halinde alev alan bir araç kısa sürede küle döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Levent ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, İlker Y. idaresindeki 34 ELF 566 plakalı otomobil, seyir halindeyken elektrik arıza verdi. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü İlker Y. otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Beşiktaşta bir anda alev aldı: Seyir halinde alev topuna döndü

Kısa süre sonra çıkan yangında alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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