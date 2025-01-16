Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda 47 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.