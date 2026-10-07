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Bereketli hasat zamanı! Fiyatı yarı yarıya düştü

07.10.2026 - 22:31Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Bereketli hasat zamanı! Fiyatı yarı yarıya düştü

Tokat'ta geçen yıl 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.

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Tokat'ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.

Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırdı. Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, vatandaşlar da geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buldu.

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