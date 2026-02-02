Berat Kandili orucu tek tutulur mu? Kandil orucu hangi gün tutulur? Berat Kandili orucu tek gün tutulur mu?

Haberin Devamı

Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, Müslümanlar için bir muhasebe ve arınma gecesidir. 2026 yılı dini günler takvimine göre bu mübarek gece 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece yaşanacak.

BERAT KANDİLİ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel bilgilendirmelerine göre, Berat Kandili gibi mübarek gün ve gecelerde tutulan oruçlar "nafile" ibadetler kategorisindedir. Nafile oruçların tek gün tutulmasında dini bir engel yoktur. Yani, sadece kandilin sabahı olan günü (4 Şubat Çarşamba) oruçlu geçirmek caizdir ve sevabı büyüktür.

Ancak İslam alimleri, bu orucun daha faziletli olması için Şaban ayının 14. ve 15. günlerini (Cuma ve Cumartesi) birleştirerek iki gün tutulmasını tavsiye etmektedir.

2026 BERAT KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULACAK?

Kandil gecesinin sabahı ibadet için en uygun vakittir. Buna göre:

Tek gün tutacaklar: 3 Şubat Salı günü oruçlu olmalıdır.

İki gün tutacaklar: 3 Şubat Salı ve 4 Şubat Çarşamba günlerini oruçla geçirebilirler.

Eyyam-ı Biyz (Aydınlık Günler) Orucu: Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen tarihlerinde üç gün üst üste oruç tutmak Peygamber Efendimiz’in bir sünnetidir.

BERAT GECESİ ORUCUNUN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Berat Gecesi hakkında şöyle buyurmuştur:

"Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüzünde oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve tan yeri ağarana kadar; 'Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim?' buyurur." (İbn Mâce, İkāmetü's-salât, 191)

NİYET NASIL EDİLİR?

Kandil orucuna niyet ederken; "Niyet ettim Allah rızası için Berat Kandili orucumu tutmaya" veya "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde kalben niyet etmek yeterlidir.