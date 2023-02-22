‘Beni iflas ettireceksin’ dediği ustalar sayesinde hayatta kaldı

Peş peşe yaşadıkları iki büyük depremden hasarsız ve kayıpsız çıkan vatandaşlar, kurtuluşlarının yaptırdıkları inşaatların deprem yönetmeliğine uygun yapılmasına borçlu olduğunu vurguluyor. Egemenlik Mahallesi 21’nci sokaktaki 16 numaralı üç katlı evinin iki depremden de hasarsız çıktığını Milliyet’e anlatan emekli imam Mehmet Bayana, şöyle konuştu:

‘İFLAS ETTİRECEKSİN DEDİM’

“Binayı inşa ederken çimentosunu, demirini kendim aldım. Bir gün geldim baktım ustalar tabana çok sık demir döşüyorlar, kalıpçıya ‘Beni iflas ettireceksin, bu kadar demir döşenir mi?’ diyerek söylendim. O da bana ‘Mühendis ne verdiyse ben o demiri atıyorum’ dedi. Mühendis ise ‘Belki ileride bir kat daha çıkarsın’ demişti. Sonra mühendisin dediği gibi ben bir kat daha çıkıp binayı üç katlı yaptım. O zaman kalıpçı bana ‘Mehmet amca burada 9 şiddetinde bir deprem dahi olsa bu bina yıkılmaz, yan yatar’ demişti. 19 ton 750 kilo demir kullandım bu binaya. Şimdi diyorum ki iyi ki de işi sağlama alıp bu şekilde yaptırmışım.”

Binanın yapım aşamasında tartıştığı inşaat işçileri ve mühendisten özür dilemek istediğini söyleyen Bayana şöyle konuştu;