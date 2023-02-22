GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Beni iflas ettireceksin’ dediği ustalar sayesinde hayatta kaldı
ABONE OL

‘Beni iflas ettireceksin’ dediği ustalar sayesinde hayatta kaldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından pek çok bina yıkıldı. Özellikle yeni ve 'depreme dayanıklı' iddiası ile satılıan konutların yıkılması dikkat çekti. Öte yandan , vatandaşların yapımını kendilerinin üstlendiği binaların çoğu ise depremde ayakata kalmayı başardı.

22.02.2023 - 08:06 |
‘Beni iflas ettireceksin’ dediği ustalar sayesinde hayatta kaldı

Peş peşe yaşadıkları iki büyük depremden hasarsız ve kayıpsız çıkan vatandaşlar, kurtuluşlarının yaptırdıkları inşaatların deprem yönetmeliğine uygun yapılmasına borçlu olduğunu vurguluyor. Egemenlik Mahallesi 21’nci sokaktaki 16 numaralı üç katlı evinin iki depremden de hasarsız çıktığını Milliyet’e anlatan emekli imam Mehmet Bayana, şöyle konuştu:

'İstanbul'da büyük deprem olacak mı?' tartışması kavgaya dönüştü! İşte uzmanların son açıklamaları...
İlgili Haber
'İstanbul'da büyük deprem olacak mı?' tartışması kavgaya dönüştü! İşte uzmanların son açıklamaları...

‘İFLAS ETTİRECEKSİN DEDİM’

“Binayı inşa ederken çimentosunu, demirini kendim aldım. Bir gün geldim baktım ustalar tabana çok sık demir döşüyorlar, kalıpçıya ‘Beni iflas ettireceksin, bu kadar demir döşenir mi?’ diyerek söylendim. O da bana ‘Mühendis ne verdiyse ben o demiri atıyorum’ dedi. Mühendis ise ‘Belki ileride bir kat daha çıkarsın’ demişti. Sonra mühendisin dediği gibi ben bir kat daha çıkıp binayı üç katlı yaptım. O zaman kalıpçı bana ‘Mehmet amca burada 9 şiddetinde bir deprem dahi olsa bu bina yıkılmaz, yan yatar’ demişti. 19 ton 750 kilo demir kullandım bu binaya. Şimdi diyorum ki iyi ki de işi sağlama alıp bu şekilde yaptırmışım.”

Kiracılar dikkat, deprem bölgesinde fırsatçılar harekete geçti! Parayı alamazlar
KİRA YARDIMI
Kiracılar dikkat, deprem bölgesinde fırsatçılar harekete geçti! Parayı alamazlar

Binanın yapım aşamasında tartıştığı inşaat işçileri ve mühendisten özür dilemek istediğini söyleyen Bayana şöyle konuştu;

“Binanın yapım aşamasında ‘Beni iflas ettireceksin’ dediğim kalıpçının ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anladım. Ona bir özür borcum var, görürsem özür dileyeceğim.”

 

Evini yenilemek isteyenlere kredi desteği ve faiz indirimi! İşte riskli binayı dönüştürmenin maliyeti
İlgili Haber
Evini yenilemek isteyenlere kredi desteği ve faiz indirimi! İşte riskli binayı dönüştürmenin maliyeti

 

GÜNCEL HABERLER

'Boşaltın artçı sarsıntı oluyor' uyarılarına rağmen enkaz altında kalıp gelin ve kaynanayı kurtardılar

'Boşaltın artçı sarsıntı oluyor' uyarılarına rağmen enkaz altında kalıp gelin ve kaynanayı kurtardılar

Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesi için iki önemli karar! Resmen devreye girdi

Deprem bölgesi için iki önemli karar! Resmen devreye girdi