Belge zorunluluğu geliyor! Son 3 ay

Vale olarak çalışmak isteyenler için, 1 Ocak 2023 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirildi. Bu tarihe kadar belgesi olmayanlar vale olamayacak. Bu kapsamda TOBFED tarafından valeler için Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları başlatıldı. Vale adayları sınava girmeden önce ise öfke kontrolü, stres yönetimi gibi eğitimler alıyor.

"1 OCAK’TAN SONRA BELGESİ OLMAYAN VALE OLAMAYACAK"

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, Türkiye'de 200 bin vale olduğunu belirterek, "İhtiyaçtan doğan bir sektör. Biz Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptığımız çalışmada, vale olmanın kriterlerini belirleyerek sınavlar yapıyoruz. Sınavı geçen arkadaşlar vale belgesi almaya hak kazanıyor. Tüketici de artık içi rahat şekilde, aracını teslim edebilir. Vale olup olmadığını anlamak için belgedeki QR kodunu okuttuğunuzda, bakanlığın sayfasında da doğrulamasını yapabilirsiniz. Vale artık belgeli olacak. 1 Ocak'tan sonra belgesi olmayan kimse vale olamayacak. Aynı zamanda vale işletmelerinin de belli kriterleri var. Sektörde çalışan valelerin yüzde 20'sinin de kadın olması adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kadınlar da vale sektöründe olacaklar" dedi.

"SİCİL KAYDINA BAKIYORUZ"

Bakırtaş, vale olabilmek için gerekli şartları şöyle sıraladı, "Ehliyetinin olması lazım, öfke kontrolü, stres yönetimi gibi eğitimleri alıyorlar. Ardından sınava tabi tutuyoruz. Bu kişilerin geçmişleri önemli. Sicil kaydı varsa suçuna göre değerlendiriliyor. Amaç bu alanı güvenli hale getirmek. Bilmediğimiz, ne olduğunu anlamadığımız insanlara hem canımızı hem aracımızı emanet etmeyelim diye yola çıktık. Bir kişi vale belgesini almak isterse, 10 gün içerisinde alabilir. Aracı nasıl park ettiğine bakıyoruz, müşteriye hitabını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ÖNYARGILARI YOK ETMEKTİ"

Vale Muhammet Özalp, projeden memnun olduklarını vurgulayarak, "Önemli olan toplumda valelerle ilgili önyargıları yok etmekti. Bunu başardık. Valelik artık meslek oldu. Bu çok iyi bir proje. İki türlü sınava girdim" dedi. Vale Ercan Karcı ise "Tamamen profesyonel olarak bu işi yapıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sınav, deneyimli olduğum için kolaydı" dedi.