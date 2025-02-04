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Belediye duyurdu: İhbar edene 50 bin lira ödül!

04.02.2025 - 12:44Güncellenme Tarihi:
Belediye duyurdu: İhbar edene 50 bin lira ödül!

Niğde Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir; kamu malına zarar verenleri ihbar edenlere 50 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde bulunan çöp konteynerine zarar verenlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir kamu malına zarar verenlere sert tepki gösterdi. Kamu malına zarar verenleri ihbarda bulunan kişilere 50 bin lira ödül verileceğini açıklayan Başkan Halisdemir, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Belediye duyurdu: İhbar edene 50 bin lira ödül

"Vatandaşın hizmetine sunulan kamu mallarını magandalıkla bu hale getirenler vatan hainidir. Devletin sahip olduğu her şey, bu ülkede yaşayan herkesin ortak değeridir. Düşmanın bile yapmayacağı kötülüğü yapan bu şahıs ya da şahısları ihbar eden kişilere 50 bin TL ödül vereceğiz"

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