Bitlis'te hareketlilik başladı! Van Gölü kıyısından 2 bin rakıma büyük kaçış...

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İlçenin en önemli yayla alanlarından biri olan Sütey Yaylası’nda besiciler, hayvanlarını serin ve verimli otlaklara çıkararak yoğun bir yaz mesaisine başladı. Bahar aylarında başlayan yayla göçüyle birlikte yüksek rakımlı meralara çıkan köylüler, hem hayvanlarının bakımını yapıyor hem de süt ve et verimini artırmak için gün boyu çalışıyor. Geniş otlaklara yayılan sürüler, günün erken saatlerinden itibaren meralara salınıyor, akşam saatlerinde ise tekrar ağıllara toplanıyor.