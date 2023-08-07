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Bedelli askerlikte yeni dönem başladı! Vazgeçenler yeniden başvuramayacak

Bedelli askerlikte yeni dönem resmen başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Bedelli askerlikle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre bedelli hakkından vazgeçenler, yeniden başvuru yapamayacak.

07.08.2023 - 09:50 |
Bedelli askerlikte yeni dönem başladı! Vazgeçenler yeniden başvuramayacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın değişikliğe gittiği Askeralma Yönetmeliği'nde "Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenler yeniden müracaat yapamayacak" yer aldı.

Böylece bedelli askerlikte yeni dönem başladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Askeralma Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığı kazandıklarında bedelli askerlik hakkı verilmeyecek.

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Kura öncesi vazgeçenler yeniden başvurabilecek

Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki ay içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden bedelli başvurusu yapabilecek. Bu durumda olmayanlar başvuru için askerlik şubelerinin yanı sıra e-Devlet'i de kullanabilecek.

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