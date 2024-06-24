Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde: "Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacakların Dikkatine!

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."