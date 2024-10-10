‘Bedelli askerlik 1000 Euro olsun’

Bedelli askerlik ücretinin geçici bir maddeyle bir defaya mahsus olarak düşürülmesi için adım atan Kaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik hizmeti için ödemek zorunda oldukları bedelin 1000 Euro’ya indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Teklifin genel gerekçesinde, özellikle Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin yüksek bedelli askerlik ücreti nedeniyle çifte vatandaşlık sürecinden kaçındığı, bu durumun, genç nesillerin Türkiye ile olan bağlarını zayıflattığı ve vatandaşlık başvurularını olumsuz etkilediği ifade edildi. Askerlik ücretinin 1000 Euro’ya indirilmesinin geniş bir kamuoyu desteği aldığını belirten Kaya, kanun teklifinde “Askerlik bedelinin düşürülmesi, çifte vatandaşlık başvurularını teşvik edecek ve genç nesillerin Türkiye ile bağlarını korumalarına katkıda bulunacaktır. Bu adım, gençlerimizi kazanmak ve onların Türkiye ile olan kültürel ve hukuki bağlarını devam ettirmeleri açısından kritik bir hamle olacaktır” dedi.

Teklifte, 01.06.2025 ile 01.09.2025 tarihleri arasında başvuran ve 1000 Euro ücreti peşin ödeyen vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacağı belirtildi. Bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi yönündeki bu teklif, özellikle yurt dışında yaşayan Türk gençleri için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

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