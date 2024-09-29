Bebeğiyle kaldırımda yürüyen anneye tır çarptı

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde Muzaffer U. idaresindeki tır, ana yola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arasıyla birlikte kaldırımda yaya olarak yürüyen Yıldız Polat'ı altına aldı.

Çevredeki ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldız Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer U. ise gözaltına alındı.

Kahreden kazada yürek yakan detay Anne Yıldız Polat, kaza sonrası yerde kanlar içerisinde yatarken ağlayan bebeğine çevredekiler sahip çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.