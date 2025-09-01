Bebeğinin cesedini çöp konteynerinin yanına bırakıp alışverişe gitmiş! Cani anne gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE GÖZALTINDA

Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi E.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.A.'nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. Bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlenen anne E.A., daha sonrada market alışverişine çıktığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen E.A., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.