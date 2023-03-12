BBP'den amblem kararı! 'Seçimde öncelik cumhurbaşkanlığı'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları şöyle: 100 binin üzerinde yaralımız vardı. Bunların çoğu taburcu oldu hala hastanede tedavi olanlar var. Yaralarımızı devlet, millet el ele birlikte saracağız. Biz depremi ilk duyduğumuzda erken saatlerde toplantı gerçekleştirdik. Deprem koordinasyon merkezi oluşturduk.

20 arama kurtarma timi var. Toplam 500’ün üzerinde. Bunlar eğitim almış kardeşlerimiz. Bunları bulundukları illerden deprem bölgesinde nereye yakınlarsa bütün bölgeye sevk ettik. Başkanlarımızı bölgeye sevk ettik. Ben bölgeye gittim. Önce Malatya, sonra Adıyaman, arama kurtarma çalışmalarını takip ettik.

Adana, Osmaniye, İskenderun, Hatay Belen, Belen’de de çok yıkım var. Bizim iki timimiz Belen’deydi. Oradan Antakya merkeze gittik. Sakarya ve Kocaeli’den gelen arama kurtarma ekiplerimiz vardı. Onların çalışmalarına nezaret ettik. Hatay’ın durumuna baktık oradan Kırıkhan’a geçtik. Nurdağı üzerinden Antep’e oradan Şanlıurfa’ya geçtik. Dönüşte İslahiye, Nurdağı’na gittik: Bu hafta içi Diyarbakır’a gittim, çadırkenti ziyaret ettim. Vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Bizim ziyarette ilgili Bakanlıklarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız bize eşlik etti.

BUNUN ALTINDAN HEP BİRLİKTE KALKACAĞIZ

Devletimiz yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya devam ediyor. Hükümet, sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerde çok tecrübeli daha önceki depremlerden başarı ile çıktı. Bu diğerlerinden kıyaslanamayacak büyüklükte, kolay değil ama Türkiye’de büyük bir devlet, bunun altından hep birlikte kalkacağız. Bu zorluğu birlikte yeneceğiz.

İTTİFAKIN GELİŞMESİ GÜNDEME GELDİ Mİ?

Biz sayın Cumhurbaşkanımızla önce 40 dakika görüştük. Sonra 1 saat heyetlerimiz içeriye girdiler ve toplantıya dahil oldular. Hemen hemen gündemdeki her konuyu konuşma fırsatı bulduk. Türkiye’nin içinden geçtiği durum deprem, fazlalıkları, eksiklikleri neler yapılabilir ile ilgili dosyayı kendileri ile paylaştım. Başta fahiş kira artışları olmak üzere depremzedeleri rahatlatabilecek, hayat pahalılığı konusunda ne olabilir bunları da görüştük. Ana gündem maddesi seçimdi. Cumhur ittifakı ülkenin bekasını önceleyen bir ittifak. Bir noter, pazarlık masası değil. Bu görüşmelerimiz gerçekleşti.

SEÇİMDE ÖNCELİK CUMHURBAŞKANLIĞI

Biz bu seçimde eğer kendi adayımız, kendi listemiz girdiğinde Cumhur ittifakına daha fazla katkı sağlamanın yanında sempati toplayabileceğimizi söyledik. Önce Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz. İkincisi elbette Meclis’te çoğunluğu elde etmek isteriz. Bunun için BBP’nin kendi amblemi ile girmesini istiyoruz.

BÜTÜN PARTİLERİMİZİN KATILMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ

Biz Cumhur ittifakının ilkelerini benimseyen her parti Cumhur ittifakına katılabilir güç verecektir. Parti ismine girmeden genel olarak böyle bir çerçeve çizdim. İttifakın ilkelerine uyan, ister dışarıdan destek versin ister içeriye girsin bütün partilerimizin katılmasından memnuniyet duyarız.

BİRLİKTE Mİ HAREKET EDECEKSİNİZ?

Planlamalar netleşmedi biz o günkü görüşmemizde sayın Cumhurbaşkanımıza bu konudaki düşünlerimizi söyledik. Sosyal medyada çok acımasız yalan diyebileceğimiz algı operasyonu ile karşı karşıyayız buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İttifak partilerimizin medya tanıtım, kampanya sorunlarının bir araya gelip ortak ne yapılabilir bunlarla ilgili yol haritaları konulması gerekir.

DİĞER PARTİLERDEN KATILIM VAR

İYİ Parti’den olsun diğer DEVA’dan Gelecek’ten olsun, başka siyasi partilerden pek çok arkadaşımız partimize katıldı. İYİ Parti’den onlarca katılım var. Bir tanesi Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi. Diğer partilerden de katılım var. Ben hepsine hoş geldiniz diyorum.

MASA DIŞINDA ESAS DOSTLARI VAR

Millet İttifakı altılı masaya evrildi, HDP var 7, diğer partiler eklenmeyecek ama Cumhurbaşkanlığı ayağında HDP’si de PKK’nın partisi de DHKPC’nin TİP’i de hepsi 10 aralık hareketçileri de ne kadar aşırı sol varsa sayın Kılıçdaroğlu’nun destekleyeceği gözüküyor. HDP’nin üst yapısının önemli bir kısmının aşırı solculardan oluştuğunu biliyoruz. Marksist düşünceye sahip olduğunu biliyoruz. Çok rahat bir şekilde anlaşabiliyorlar ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyecekler bu gözüküyor. Milletimiz şunu bilmeli Kılıçdaroğlu’nun masada arkadaşları var masa dışında esas dostları var. Belki seçimi kazanmak için Saadet’e taviz veriyor. Al sana milletvekilliği, Bakanlık veriyorum, sanayi Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı dediği dışişlerini teslim edecekler, onlarca milletvekili vereceklermiş. Sayın Babacan’a ekonomiyi teslim edeceklermiş.

PKK'NIN PARTİSİNE NE VERECEKSİN DE SENİ DESTEKLEYECEKLER

Sayın Kılıçdaroğlu dereyi geçmeye, köprüyü geçmeye çalışıyor. Dereyi ya da köprüyü geçtikten sonra artık masadakilere aynı hoş görü ile davranmayacağını düşünüyorum. Bunu adaylığına itiraz eden Akşener’e tavrında gördük. HDP’ye ne vereceksin? Oyu yüzde 1 bile olmayan parti Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Bakanlık veriyorsun. Peki oyu onların çok fevkinde olan, PKK’nın partisine ne vereceksin de onlar seni destekleyecek. Burası muallak ve kapalı. Altılı masa sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adayında PKK ile iş birliğine girmiştir. Bizim için T.C. devleti için en büyük tehdit nedir? Suriye’nin kuzeyindeki PKK yapılanmasıdır. CHP bunun için ne demiştir. Kılıçdaroğlu güneyimizde başka biri olacağına PKK olsun demiştir.