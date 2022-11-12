Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi? AFAD Başkanı açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve KKTC'de saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.

CNN Türk'ten Alparslan Çınar'a açıklamalarda bulunan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.