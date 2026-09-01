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Bayrampaşa'da taksiciden kısa mesafe dayağı: 3 kişiyi darp etti

01.09.2026 - 09:55Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Bayrampaşa'da taksiciden kısa mesafe dayağı: 3 kişiyi darp etti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir taksici, kısa mesafe anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi arkadaşıyla birlikte darp etti.

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Olay, öğle saatlerinde Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından otobüsle otogara gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksiye binmek istedi. Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma çıktı.

Bayrampaşada taksiciden kısa mesafe dayağı: 3 kişiyi darp etti

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S.(23) ile olaya karışan arkadaşı R.S.(25)'yi gözaltına aldı.

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