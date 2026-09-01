Adana'da bir mucize gerçekleşmişti! 12'inci kattan düşüp kurtulan Ecrin hayalini gerçekleştirdi

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El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı ve Ecrin’in babası Hakan Harput Karaca ise “Bugünleri görebilmek, bizim için çok büyük bir mucize. Biz, Ecrin’e yoğun bakımdayken ‘Ne yapmak istiyorsun?’ diye sorduğumuzda, ‘Düştüğüm yerde çocuklarla birlikte masa kurup pasta kesmek istiyorum’ demişti. Bugünlerin olmasını hayal ediyorduk, sonunda gerçekleştirdik. Kızımın kurtulmasında sadakanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Kızım mucizenin adı oldu, sadakanın ve iyiliğin karşılığını almış olduk. İyilik derneği açtığımızda tepki gösterenler olmuştu. ‘Eline ne geçiyor’ diye soranlar vardı. Elime geçen kızımın sağlığı oldu” diye konuştu.