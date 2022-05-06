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Bayrampaşa'da kamyon şoförü iki aracın arasına sıkıştı

Bayrampaşa'da geri geri gelen hafif ticari araç, arka kapağı kapattığı sırada kamyon şoförüne çarptı. Şoför, hafif ticari araç ile kamyon arasına sıkıştı.

06.05.2022 - 17:34 | | Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)
Bayrampaşa'da kamyon şoförü iki aracın arasına sıkıştı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Terazidere Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. 34 GN 233 plakalı kamyonun şoförü Adil Üstün, aracının arka kapağını kapatmak için indi. Sürücüsü Bayram Akcan'ın geri geri kullandığı ekmek dolu 34 FS 5218 plakalı hafif ticari araç, kamyon şoförü Adil Üstün'e çarptı. Üstün, hafif ticari araç ile kamyon arasına sıkıştırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Üstün'ü ambulansla hastaneye kaldırdı.


Bayrampaşada kamyon şoförü iki aracın arasına sıkıştı

"KABURGALARI KIRILMIŞTI"

Yaşananları anlatan Mustafa Aldemir, "Kamyon şoförü arkadaş, kamyonun arkasında kapağı kapatıyordu. O esnada fırıncı arkadaş da belirsiz bir sebeple bir anda kamyoncu ağabeyi araya sıkıştırdı. O da baya bir kötü duruma geldi. Birden geri gelmeye başladı. İşte orada kamyoncu ağabey sıkıştı. Durumu pekiyi değildi, vücudunda yaralar falan vardı. Kaburgaları kırılmıştı büyük ihtimalle" dedi.

Bayrampaşada kamyon şoförü iki aracın arasına sıkıştı

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