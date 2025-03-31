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Bayramın ikinci günü vatandaşlar Eminönü'ne akın etti

31.03.2025 - 17:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar aileleri ile birlikte Eminönü'ne akın etti. Adalar ve Üsküdar vapurlarının kalktığı iskelelerin önünde adım atacak yer kalmadı. Eminönü'nde oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü İstanbul'da geçiren vatandaşlar trafiği durma noktasına getirirken, araç yoğunluğu da yüzde 70 üzerine çıktı.

Bayramın ikinci günü vatandaşlar Eminönüne akın etti

Eminönü'ne aileleri ile gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler akın attı.

Tarihi mısır çarşısı çevresinde ve vapur iskelelerinde adım atacak yer kalmadı. İnsanlar yaya olarak ilerlemek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntülerde ise şehrin kalabalığı gözler önüne serildi.

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