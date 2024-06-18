Bayramın 3. günü otobüsler bedava mı, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Metro, metrobüs, otobüs bayramda kaç gün ücretsiz?
Kurban Bayramı 16 Haziran’da başladı, 19 Haziran’a kadar devam edecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından bayramda toplu taşımaların kaç gün ücretsiz olacağı da sorgulanmaya başlandı. Bayram ziyaretlerinde bulunacaklar ya da bayramda gezmek isteyenler bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz, metro metrobüs otobüs ne zamana kadar ücretsiz, sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Bayramın 3. günü otobüsler bedava mı, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Metro, metrobüs, otobüs bayramda kaç gün ücretsiz? Sorularının yanıtı…
Otobüsler, minibüsler, metrolar, tramvaylar, trenler, feribotlar gibi taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz. Toplu taşıma hizmetlerinin ne zamana kadar ücretsiz olacağı sorusu ise bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla merak ediliyor. Peki, Bayramın 3. günü otobüsler bedava mı, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz, kaç gün ücretsiz?
Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz, bayramın 3. günü otobüsler bedava mı?
İETT'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la ücretsiz seyahat edilebileceği yer aldı.
Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.