Bayramın 3. günü otobüsler bedava mı, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Metro, metrobüs, otobüs bayramda kaç gün ücretsiz?

Otobüsler, minibüsler, metrolar, tramvaylar, trenler, feribotlar gibi taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz. Toplu taşıma hizmetlerinin ne zamana kadar ücretsiz olacağı sorusu ise bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla merak ediliyor. Peki, Bayramın 3. günü otobüsler bedava mı, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz, kaç gün ücretsiz?

Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz, bayramın 3. günü otobüsler bedava mı?

İETT'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la ücretsiz seyahat edilebileceği yer aldı.

Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.