Bayramda kargo firmaları açık mı, kargolar bayram tatilinde çalışıyor mu? PTT, MNG, Yurtiçi, ARAS, Sürat kargo 10-12 Nisan açık mı, Trendyol UPS kapalı mı?

Kargolar bayramda çalışıyor mu, PTT, MNG, Yurtiçi, ARAS, Sürat kargo bayram tatilinde açık mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatili açıklamasının ardından kargoların çalışma durumu sorgulanmaya başlandı. Peki, 10-12 Nisan Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı, bayramda kargo firmaları çalışıyor mu? Kargolar bayramda açık mı?

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU, 10-12 NİSAN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGO FİRMALARI AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanlarını kapıyor, dolayısıyla özel sektör çalışanları 9 gün tatil yapamayacak. Özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, öğretmenler 8-9 Nisan 2024 tarihlerinde idari izinli sayılacaklar onlar çalışmayacak. Kargo firmaları özel olduğundan sadece bayram boyunca kargolar kapalı olacak.

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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma