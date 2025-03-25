Bayramda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu analizi

BAYRAMDA YURT GENELİNDE BAHAR HAVASI HAKİM OLACAK!

Mart ayının başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, geçtiğimiz hafta itibarıyla düşüşe geçti. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, Mart ayının üçüncü haftasında etkisini artıran soğuk hava dalgası yer yer hissedilmeye devam edecek. Ancak ayın son haftasında sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Bu durum, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda Türkiye genelinde ılıman ve bahar havasının hâkim olacağını gösteriyor.

BAHARIN MÜJDECİSİ: ILIK VE YAĞIŞLI HAVA

Bayram süresince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağışlar ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir. İç Anadolu ve Ege bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Akdeniz kıyılarında ise nispeten daha sıcak bir hava beklenirken, hafif rüzgarlar etkili olabilir.

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BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul özelinde yapılan tahminlere göre, bayram boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. İstanbul’da genellikle parçalı bulutlu ve az güneşli bir hava öngörülse de, zaman zaman kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgarların etkili olması beklenirken, gündüz saatlerinde ılık bir hava hakim olacak.

BAYRAM PLANLARINIZA DİKKAT!

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için genel hava durumu olumlu görünse de, özellikle yola çıkacak olanların güncel hava tahminlerini takip etmeleri öneriliyor. Özellikle ani yağış riski bulunan bölgelerde trafik yoğunluğu ve görüş mesafesi gibi faktörler dikkate alınmalı.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Hürriyet'te yaptığı açıklamada gün gün bayram günlerinde yaşanacak hava durumu tahminlerini paylaştı.

29 Mart Cumartesi (Arife Günü):

“Cumartesi günü yine Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem etkili olacak. Bu sistem, Akdeniz üzerinden geldiği için sıcaklıkları önemli ölçüde düşürmüyor. Yağışlar, erken saatlerde Ege kıyılarında başlayacak. Öğle ve sonrasında ise Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in batısı, Marmara’nın geneli ve Batı Karadeniz bu yağışlardan etkilenecek. İç Anadolu’da ise öğleden sonraki saatlerde yağışlı hava görülecek. Doğu bölgelerimizde ise Bingöl ve çevresinin yağış alabileceği, diğer bölgelerde ise yağış ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim.”

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30 Mart Pazar (Bayramın birinci günü):

“Cumartesi günü başlayan yağışlar, pazar sabahı Ege ve Akdeniz’in batı kıyılarında, özellikle Antalya ve Muğla çevresinde devam edecek. Bayram namazı sabahı genel olarak hafif bir yağışlı hava görülecek diyebilirim. Gün boyunca ise Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer yağışlar görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise yağışlı havanın etkisi altında kalacak.”

31 Mart Pazartesi (Bayramın ikinci günü):

“Pazartesi günü de yağışlar etkisini sürdürecek. Özellikle sabah saatlerinde doğu bölgelerimizde şiddetli yağışlar bekleniyor. Öğleye doğru Ege’nin kuzey kesimi ve Marmara’nın güneyinde yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde ise yağışlar tamamen kesilecek.”

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1 Nisan Salı (Bayramın üçüncü günü):

“Bayramın son günü ise Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz, yağışın etkisi altına girecek bölgeler arasında olacak.”