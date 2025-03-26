Bayramda hava durumu soğuk gösterince tatilcilerin yönü değişti! Plaj yerine termal tesislere akın edecekler

Termal tesisleri ve gastronomisiyle ön plana çıkan Afyonkarahisar'da, termal otellerin Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları tamamlandı. Ramazan Bayramı ile eğitim ve öğretime verilen ara tatilin birleşmesiyle 9 güne çıkan tatil, termal otellere ilgiyi artırdı. Kentte hizmet veren termal otellerde rezervasyonlar, tatil öncesi yüzde 70-80'e varan doluluğa ulaştı.

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, otellerin hem bayram hem de ara tatil dönemi için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Önümüz bayram, ara tatil var biliyorsunuz. 2 tatil bir arada olacak. Hem Ramazan Bayramı tatili hem de ara tatil, 9 günlük tatil süreci var. Tatil denince ilk akla gelen destinasyon Afyonkarahisar oluyor. Hava güzel, çok soğuk değil. Ilıman bir hava var Afyonkarahisar'da. 5 yıldızlı otellerimizde özellikle sanatçılı otellerimiz var, animasyon aktiviteli otellerimiz var. Bu otellerimizin şu anda doluluk oranı yüzde 70-80'e geldi" dedi.

MİNİMUM 3-4 GECE KONAKLAMA

Gümüşhan, "Misafirlerimiz genelde minimum 3-4 gece konaklama yapıyor. Bu da demek oluyor ki bir bölüm bayram tatiline gelecek, bir bölüm de ara tatilin ikinci yarısında gelecek. Tüm otellerimiz 9 günlük doluluk yaşayacak. Afyonkarahisar olarak hazırız. Herkesi, tüm Türkiye'yi bu bayramda, ara tatilde Afyonkarahisar'a bekliyoruz. Hem gelsinler termale girsinler hem gastronomisini deneyimlesinler. Güzel bir tatil fırsatı, eğlence fırsatları misafirlerimizi bekliyor. Biz de hizmet için hazırız" diye konuştu.

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SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Afyonkarahisar'da yer alan termal otellerde Ramazan Bayramı'nda Altay, Manuş Baba, Güliz Ayla, Retrobüs, Güzide Çağlar ve yerel sanatçılar sahneye çıkacak.