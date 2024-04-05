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Bayramda araçların geçişi yasaklandı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Bayramı süresince kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüs ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandığı açıklandı.

05.04.2024 - 12:45 | | DHA
Bayramda araçların geçişi yasaklandı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçların ilçeye girişi yasaklandı. Buna göre kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

GEYİKLİ- BOZCAADA HATTINA DİKKAT

İl Trafik Komisyonunca alınan kararda, "Geyikli–Bozcaada hattında, 10.04.2024 ile 14.04.2024 tarihleri arasında; kamyon, TIR, iş makinesi, otobüs (33+kişilik) ve midibüs (19-32 kişi) cinsi araçların Bozcaada’ya geçişlerine izin verilmemektedir" denildi.

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