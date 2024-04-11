Bayram tatilini fırsata çevirdiler! Kadıköy iskelesine akın ettiler, sıranın ucu bucağı yok

İstanbul'da bayramda sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Tercih edilen yerlerden biri de Adalar oldu. Birçok vatandaş sabah erken saatlerde Adalar vapuru için iskelelere akın etti.

Kadıköy'de iskeleye gelenler Adalar’a gitmek için vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Adalar’a ek vapur seferleri konuldu. Kadıköy iskelesindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Bursa’da bayram tatili için İstanbul’a gelen Yaşar Petek, “Ben Bursa’dan geliyorum, ilk defa gidiyorum Adalar'a, yoğun kalabalık var. Bekleyeceğiz inşallah sıra gelir. Her zaman televizyonlardan görüyordum. Bu bayram nasip oldu” diye konuştu.

“İSTANBUL BOŞ DEDİLER AMA YOĞUNLUK VAR YİNE"

Arkadaşıyla birlikte Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Elif Öztürk “Büyükada'ya gideceğiz arkadaşımla orayı gezeceğiz. Daha sonra diğer adalara da geçmeyi düşünüyoruz. Bayağı kalabalık. İstanbul boş dediler ama yoğunluk var yine, arkada bayağı sıra var. Yarım saattir bekliyoruz" diye konuştu.

“İLK DEFA BU KADAR YOĞUN OLDUĞUNU GÖRDÜK”

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Çok sıra olduğunu söyleyen Mücahit Koç, "Havalarda sıcaktı, bizde Adalar'da geçirelim diye düşündük. İzinli günümüz, tatil yapalım dedik. Arkadaydık, 1 saat falan oldu. Az kaldı inşallah geçeceğiz iskeleye" dedi. Çocuklarıyla Adalar'a gitmek için sırada beklediğini söyleyen bir kişi “İstanbul'u ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördük. Normalde bayramlarda çok sakin iken bu bayramda yoğunluk var. Biz de Adalar'a eğlenmeye gidiyoruz" diye konuştu.