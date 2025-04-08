Bayram tatilinde yüz binler tarihle buluştu! Bakan Ersoy: 9 günde 1 milyonu aştık
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı tatili süresince müze ve ören yerlerine yönelik ziyaretçi verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, 9 günlük bayram tatilinde toplam ziyaretçi sayısının 1 milyon 50 bin 215'e ulaştığını duyurdu.
Bakan Ersoy’un paylaşımı şöyle:
“ 9 günde 1 milyonu aştık!
Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu.
Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi.
En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti.
1- İzmir Efes Ören Yeri
2- Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri
3- Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri
4- Paşabağlar Ören Yeri
5- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
6- Nevşehir Göreme Ören Yeri
7- Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri
8- İstanbul Galata Kulesi
9- Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
10- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri
11- Mersin Silifke Cennet Cehennem Ören Yeri
12- Ankara Cumhuriyet Müzesi
13- Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri
14- İstanbul Arkeoloji Müzesi
15- Çanakkale Troya Ören Yeri
Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz.”
En Fazla Ziyaretçi Efes ve Göbeklitepe’ye
Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 29 Mart – 6 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince İzmir Efes Ören Yeri 81 bin 264 kişiyle en fazla ziyaret edilen nokta oldu. Onu 71 bin 388 ziyaretçiyle Göbeklitepe, 64 bin 21 ziyaretçiyle Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri takip etti.
Ziyaretçi sayılarıyla dikkati çeken diğer müze ve ören yerleri ise şöyle:
Paşabağlar Ören Yeri: 53 bin 792
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: 49 bin 67
Nevşehir Göreme Ören Yeri: 46 bin 780
Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri: 30 bin 213
İstanbul Galata Kulesi: 27 bin 90
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi: 25 bin 995
Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri: 25 bin 768
Mersin Silifke Cennet Cehennem Ören Yeri: 24 bin 647
Ankara Cumhuriyet Müzesi: 24 bin 591
Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri – Belisırma Girişi: 23 bin 444
İstanbul Arkeoloji Müzesi: 20 bin 46
Çanakkale Troya Ören Yeri: 16 bin 274