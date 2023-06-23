Bayram tatilinde İzmir'de her 15 kilometrede bir trafik ekibi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 2023 Yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri genelgesi kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri planlandı. Bu kapsamda; vatandaşların bayram tatili süresince karayolu seyahatlerinde kullandıkları çevre yolları ve güzergahlarda gerçekleşen trafik kazaları ve trafik yoğunluğu analiz edilerek, (14) adet önemli tedbir noktası tespit edildi.

Bu noktalar,

-Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Kavşağı,

-Bornova Mezarlığı-Karaçam Köyü Karşısı Maliye noktası,

-Eski Foça Kavşağı,

-Dikili Kavşağı,

-Bergama ilçesi Sahilleraltı Kavşağı,

-Güzelbahçe İyte Kavşağı,

-Seferihisar Yelki Kavşağı,

-Selçuk Pamucak Kavşağı,

-Torbalı Ayrancılar Kavşağı,

-Bayındır-Tire Kavşağı,

-Halilbeyli Kavşağı,

-Beşyol Köyü Viyadük Altı,

-Çamlıçay Köprüsü mevkii,

-Sağlık Rampaları-Shell mevkiidir.

Belirtilen noktalarda trafik kazalarının önlemesi ve vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk edebilmeleri amacıyla 23 Haziran-03 Temmuz 2023 tarihlerinde 24 saat esasına göre sabit trafik uygulaması yapılacak.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince halkın yoğun olarak bulunacağı AVM’ler, mezarlık ziyaretlerinin yoğun olarak yapılacağı mezarlıklar, bayram namazının kılınacağı camiler ve kurban kesim yerleri başta olmak üzere il genelinde her gün (180) noktada (600) personel ile HER 15 KM’DE (1) EKİP olacak şekilde trafik tedbirleri alınacak olup, Kurban Bayramı süresince (1.262) trafik personeli aktif olarak görev yapacak.

“BU YOLDA SANA ÇOK GÜVENİYORUZ”

Uygulamada görev alacak trafik ekipleri Kurban Bayramında da trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulayacak ve denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik materyallerin dağıtımı yapılacak. Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz mottosuyla hazırlanan afişler başta olmak üzere Bayramınız Kemerli Olsun, Trafikte Her Yıl Daha İyiye, Kemerim Hep Aklımda, Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Yol Ver Hayata ve Bi Hareketine Bakar Hayat sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranına artırmak amacıyla hatırlatıcı nitelikte kullanılacak. Trafik ekipleri, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak.

Yüz Yüze İletişim Kurulacak

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerinde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak. Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak Yüz Yüze İletişim

kurulacak. Sürücüler; hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet

etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola verilerek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.