Bayram izni kaç gün? Ramazan Bayramı’nda 9 gün tatil oldu mu? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı yarın kılınacak bayram namazının ardından başlıyor. Bayramı memleketlerinde, aileleriyle karşılamak isteyenler yollarda, terminalletde ve havaalanlarında yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Bayram izni kaç gün? Ramazan Bayramı’nda 9 gün tatil oldu mu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde;

1 Mayıs Pazar: Ramazan Bayramı arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün.

BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nda 9 gün tatil olabilmesi için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de bayram tatiline eklenmesi gerekiyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapılmadı. Şu an için Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılmadı.

5-6 MAYIS PERŞEMBE CUMA TATİL Mİ?

5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günlerinin bayram tatiline eklenmesi konusunda büyük bir beklenti oluşmuştu. Hükümet bu konuda açıklama yapmadı.