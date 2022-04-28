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Bayram ikramiyesi tuzağı! Mesajla gelen linke sakın tıklamayın, uyarı geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlar ile sosyal medyadan yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

28.04.2022 - 16:13 | | Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Bayram ikramiyesi tuzağı! Mesajla gelen linke sakın tıklamayın, uyarı geldi

SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, cep telefonlarına gelen aldatıcı mesajlara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.

Bayram ikramiyesi tuzağı Mesajla gelen linke sakın tıklamayın, uyarı geldi

Ayrıca bağış ve yardım toplama dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması istenerek, "Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri kullanıldı.

Bayram ikramiyesi tuzağı Mesajla gelen linke sakın tıklamayın, uyarı geldi

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Bayram ikramiyesi tuzağı! Mesajla gelen linke sakın tıklamayın, uyarı geldi

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