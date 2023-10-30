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Bayram günü babasını öldüren ve annesine dehşeti yaşatan genç için istenen ceza belli oldu

Kurban Bayramı'nın birinci günü babasını bıçaklayarak öldürüp, annesini yaralayan uyuşturucu bağımlısı genç için “üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

30.10.2023 - 12:05 | | ANKARA (İHA)
Bayram günü babasını öldüren ve annesine dehşeti yaşatan genç için istenen ceza belli oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü babasını bıçaklayarak öldüren, annesini 4 kez bıçaklayarak yaralayan uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren (24) hakkında “üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren’in babası M.Z.(50) ile tedavi görme yüzünden sürekli tartıştığı anlatıldı. 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında anne Y.Z’nin evde sesler duyması üzerine mutfağa gittiği esnada eşi M.Z.’yi kanlar içinde gördüğü bilgisi yer aldı. Maktul M.Z.'nin oğlu tarafından bıçaklandığını söylemesi üzerine anne Y.Z. (45) binadaki komşularından yardım istemek için dış kapıya yöneldiği esnada oğlunun arkasından gelerek onu da sırtından 4 kez bıçakladığı kaydedildi. İddianamede baba hayatını kaybederken, annenin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Zeren'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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