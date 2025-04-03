Bayram dönüşü 'yol hipnozu' tehlikesi! Trafik kazalarının en büyük sebebi: Uzmanlardan sürücülere uyarı
03.04.2025 - 13:52Güncellenme Tarihi:
Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine kısa bir süre kala birçok vatandaş, memleketlerinden ya da tatil yaptıkları yerlerden dönüşe geçmeye başladı. Özellikle uzun yola çıkacak sürücüler ve otobüs şoförleri, halk arasında ‘gözü açık şekilde uyumak’ olarak da bilinen ’yol hipnozu’ sebebiyle kazaya karışabiliyor. Dr. Öğretim Üyesi Emre Cem Esen, ezberlenen, uzun ve düz yollarda giderken yorgunluk haline dikkat etmemenin ‘yol hipnozu’ riskini son derece arttırdığını ifade ederek, "Çeşitli noktaya odaklanıp farklı değişkenleri görebilmek ve mutlaka dinlenmek, yola çıkmadan iyi bir uyku almak çok önemli" dedi.