Bayraktar TB3’ten Denizkurdu’nda tam isabet

#BayraktarTB3 PT-3 & PT-4 ✈️⚓️🚀



Şahlansın Mavi Vatan,

Kanatlarımızda bulut ve deniz!



Let the Blue Homeland rise in glory,

With clouds and seas beneath our wings!



🚀🚀 MAM-L ⚓️ TCG ANADOLU 🎥 ASELFLIR-500 & Aselsan CATS



🌊 DENİZKURDU Tatbikatı | SEAWOLF Exercise pic.twitter.com/LF3XIOrTZA