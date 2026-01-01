Bayburt'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Bayburt'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Cuma günü il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ile birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.