Bayburt’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Bayburt’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

12.01.2026 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bayburt’ta kar yağışı etkili oluyor. Bayburt’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bayburt’un Demirözü ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçenin tamamında etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındığı bildirildi. Duyuruda, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 13.01.2026 Salı günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Alınan karar doğrultusunda, Demirözü ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin söz konusu tarihte yapılmayacağı belirtildi.

