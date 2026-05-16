Batman'da yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
16.05.2026
Batman'ın Kozluk ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Koçaklar köyünde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler, yeni filizlenen ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü ifade etti. Dolu yağışıyla ekili alanlar beyaza bürünürken, ortaya çıkan manzara kış görüntülerini aratmadı.