Batman'da tüfekle oynayan çocuk annesini vurdu!

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyü Ulucanlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, B.C.A. isimli erkek çocuğu yatak odasında bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan annesi Gülcan Arslan’a isabet etti. Arslan yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gülcan Arslan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gülcan Arslan’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.