Batman'da takla atan otomobilde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Kaza saat 15.30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp yan yattı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin ön camı kesmesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.