Batman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 6 Ocak 2026 Salı Batman'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

05.01.2026 - 18:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batman'da kar yağışı etkili oluyor. Batman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

