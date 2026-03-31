Batman'da korkunç olay! 17 yaşındaki şahıs ailesini katletti

31.03.2026 - 20:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman’da 17 yaşındaki şahıs, anne ve ağabeyini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi 2209 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki şahıs, annesi Aynur Karadaş (58) ile ağabeyi Dücane Karadaş’a (28) silahla ateş etti.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Dücane Karadaş olay yerinde hayatını kaybederken, anne Aynur Karadaş kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

